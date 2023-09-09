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Підсумковий турнір WTA-2023 відбудеться у Мексиці

Змагання серед найсильніших тенісисток року пройдуть у Канкуні
Сьогодні 14:22 227 0
Підсумковий турнір WTA-2023 відбудеться у Мексиці

Джерело - btu.org.ua.

Стало відомо місце проведення Підсумкового турніру WTA у 2023 році.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Турнір відбудеться у мексиканському місті Канкун з 29 жовтня до 5 листопада.

У чемпіонаті візьмуть участь 8 найкращих тенісисток року (відповідно до рейтингу WTA) і 8 найкращих пар. Груповий раунд проводиться у 2 групах по 4 гравці в кожній.

Нагадаємо, у 2021 році цей турнір вже проходив у Мексиці - тоді змагання приймало місто Гвадалахара.

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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