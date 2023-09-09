Володько з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA в Осаці

Володько вийшла у фінал кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) Сакуру Хосогі з Японії (235) на старті кваліфікації хардового турніру WTA 250 в Осаці.

Матч тривав 57 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Володько 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному раунді українка змагатиметься з третьою сіяною Анкітою Райною з Індії (189).

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250

Осака, Японія

Хард

Призовий фонд - $259,303

Кваліфікація, Півфінал

09 вересня

Катерина Володько (Україна) – Сакура Хосогі (Японія, 11) 6:3, 6:1

Раніше Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії.