Володько з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA в Осаці

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Володько (277) Сакуру Хосогі з Японії (235) на старті кваліфікації хардового турніру WTA 250 в Осаці.
Матч тривав 57 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.
Володько 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.
У наступному раунді українка змагатиметься з третьою сіяною Анкітою Райною з Індії (189).
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250
Осака, Японія
Хард
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Півфінал
09 вересня
Катерина Володько (Україна) – Сакура Хосогі (Японія, 11) 6:3, 6:1
Раніше Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії.