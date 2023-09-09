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Володько з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA в Осаці

Володько вийшла у фінал кваліфікації
Сьогодні 13:09 193 0
Володько з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA в Осаці
#Катерина Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) Сакуру Хосогі з Японії (235) на старті кваліфікації хардового турніру WTA 250 в Осаці.

Матч тривав 57 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Володько 1 раз подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

У наступному раунді українка змагатиметься з третьою сіяною Анкітою Райною з Індії (189).

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships - WTA 250
Осака, Японія
Хард
Призовий фонд - $259,303
Кваліфікація, Півфінал
09 вересня

Катерина Володько (Україна) – Сакура Хосогі (Японія, 11) 6:3, 6:1

Раніше Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії.

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