Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії

Катерина Володько завершила свої виступи на 100-тисячнику ITF у Токіо.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) поступилась Вікторії Голубич (135) зі Швейцарії у півфіналі турніру ITF у Токіо.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Півфінал у Токіо став для Володько найбільшим із липня 2021 року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Чарльстоні.

Токіо - ITF W100

Токіо, Японія

1/2 фіналу, 08 вересня

Вікторія Голубич (Швейцарія) - Катерина Володько (Україна) 6:4, 6:1

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