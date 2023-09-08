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Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії

Катерина Володько завершила свої виступи на 100-тисячнику ITF у Токіо.
Сьогодні 10:08 203 0
Володько поступилась у півфіналі турніру ITF у Японії
#Катерина Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) поступилась Вікторії Голубич (135) зі Швейцарії  у півфіналі турніру ITF у Токіо.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Півфінал у Токіо став для Володько найбільшим із липня 2021 року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Чарльстоні.

Токіо - ITF W100
Токіо, Японія
1/2 фіналу, 08 вересня

Вікторія Голубич (Швейцарія) - Катерина Володько (Україна) 6:4, 6:1

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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