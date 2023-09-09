Калініна та Костюк дізналися суперниць у першому колі WTA 500 в Сан-Дієго

Джерело - btu.org.ua.
Дві українки стартують з основної сітки турніру WTA 500 в Сан-Дієго.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Ангеліна Калініна (28) зіграє проти чешки Кароліни Плішкової (25). Українка раніше двічі програвала представниці Чехії, зокрема цього сезону на турнірі WTA 1000 у Дубаї.
Марта Костюк (39) зустрінеться з Магдою Лінетт (24) з Польщі. Для тенісисток це буде перша зустріч.
Українка Юлія Стародубцева (№202 WTA) вперше зіграє у кваліфікації турніру WTA. Вона проведе матч проти Магдалени Фрех (77) з Польщі.
Турнір триватиме з 11 по 16 вересня.
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!