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Гауфф та Соболенко вийшли у фінал US Open-2023

Визначились фіналістки US Open-2023
Сьогодні 10:40 233 0
Гауфф та Соболенко вийшли у фінал US Open-2023
Фото - gettyimages
#Гауфф, #Аріна Соболенко

Джерело - Чемпіон.

Відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США.

Американка Коко Гауфф у двох сетах переграла чешку Кароліну Мухову. Водночас Аріна Соболенко здолала Медісон Кіз зі США.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
1/2 фіналу, 08 вересня

Коко Гауфф (США, 6) – Кароліна Мухова (Чехія, 10) 6:4, 7:5

Аріна Соболенко (-, 2) - Медісон Кіз (США, 17) 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5)

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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