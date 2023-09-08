Гауфф та Соболенко вийшли у фінал US Open-2023

Визначились фіналістки US Open-2023

Джерело - Чемпіон.

Відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США.

Американка Коко Гауфф у двох сетах переграла чешку Кароліну Мухову. Водночас Аріна Соболенко здолала Медісон Кіз зі США.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

1/2 фіналу, 08 вересня

Коко Гауфф (США, 6) – Кароліна Мухова (Чехія, 10) 6:4, 7:5

Аріна Соболенко (-, 2) - Медісон Кіз (США, 17) 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5)

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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