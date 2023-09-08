Гауфф та Соболенко вийшли у фінал US Open-2023

Джерело - Чемпіон.
Відбулися півфінальні матчі Відкритого чемпіонату США.
Американка Коко Гауфф у двох сетах переграла чешку Кароліну Мухову. Водночас Аріна Соболенко здолала Медісон Кіз зі США.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
1/2 фіналу, 08 вересня
Коко Гауфф (США, 6) – Кароліна Мухова (Чехія, 10) 6:4, 7:5
Аріна Соболенко (-, 2) - Медісон Кіз (США, 17) 0:6, 7:6 (1), 7:6 (5)
Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.
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