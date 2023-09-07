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Володько вийшла у півфінал турніру ITF у Японії

Володько побореться за вихід у фінал турніру
Сьогодні 08:25 194 0
Володько вийшла у півфінал турніру ITF у Японії
#Катерина Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) обіграла Аріанне Хартоно (206) з Нідерландів у чвертьфіналі турніру ITF у Токіо.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Півфінал у Токіо стане для Володько найбільшим із липня 2021 року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Чарльстоні.

У наступному раунді Володько змагатиметься проти переможниці матчу Ю Сяоді (Китай) - Вікторія Голубич (Швейцарія).

Токіо - ITF W100
Токіо, Японія
1/4 фіналу, 07 вересня

Катерина Володько (Україна) – Аріанне Хартоно (Нідерланди) 6:3, 6:2

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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