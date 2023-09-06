Колишня перша ракетка світу планує повернутися на корт в січні 2023 року

Джерело - Bild.
Колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер відновила тренування.
Про це повідомляє Bild.
Вона вже кілька тижнів тренується в академії в Пущиково (Польща) під керівництвом Торбена Бельца, з яким вигравала Australian Open та US Open в 2016 році.
Кербер планує повернутися в тур в січні 2023-го. Спочатку вона зіграє на турнірах WTA, а потім на Australian Open.
Нагадаємо, Швьонтек втратить статус першої ракетки світу.
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