Колишня перша ракетка світу планує повернутися на корт в січні 2023 року

Вона вже кілька тижнів тренується в академії в Пущиково

Джерело - Bild.

Колишня перша ракетка світу Анжелік Кербер відновила тренування.

Про це повідомляє Bild.

Вона вже кілька тижнів тренується в академії в Пущиково (Польща) під керівництвом Торбена Бельца, з яким вигравала Australian Open та US Open в 2016 році.

Кербер планує повернутися в тур в січні 2023-го. Спочатку вона зіграє на турнірах WTA, а потім на Australian Open.

Нагадаємо, Швьонтек втратить статус першої ракетки світу.

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