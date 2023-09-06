Володько вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Японії

Українська тенісистка здобула перемогу в другому колі змагань ITF W100 в Японії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Володько (277) обіграла японку Харуку Кадзі (232) у другому колі турніру ITF у Токіо.

Матч тривав 1 годину 19 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2.

Чвертьфінал у Токіо стане для Володько найбільшим із липня 2021 року, коли вона дійшла до півфіналу на турнірі WTA 125 у Чарльстоні.

У наступному раунді Володько зіграє проти Аріанне Хартоно (206) з Нідерландів.

Токіо - ITF W100

Токіо, Японія

1/8 фіналу, 06 вересня

Катерина Володько (Україна) – Харука Кадзі (Японія) 6:4, 6:2

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