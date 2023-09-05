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Костюк поступилась в 1/8 фіналу парного US Open

Українка покинула парний турнір
Сьогодні 08:10 215 0
Костюк поступилась в 1/8 фіналу парного US Open
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк у парі з румункою Єленою-Габріелою Русе програли американкам Корі Гауфф та Джессіці Пегулі в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:1.

Українка та румунка жодного разу не подали навиліт, допустили 3 подвійні помилки та реалізували 1 з 7 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
1/8 фіналу, 05 вересня

Корі Гауфф/Джессіка Пегула (США) - Марта Костюк/ Єлена-Габріела Русе (Україна/ Румунія) 6:4, 6:1

Раніше стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023.

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