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Кіченок з Остапенко вибули з парного турніру US Open

Українка у парному розряді програла дуету Еліна Аванесян / Камілла Рахімова
Сьогодні 10:38 197 0
Кіченок з Остапенко вибули з парного турніру US Open
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились тандему Еліна Аванесян / Камілла Рахімова у другому колі парного US Open.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (4).

Кіченок та Остапенко двічі подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 1 з 5 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 02 вересня

Еліна Аванесян / Камілла Рахімова - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 6:4, 7:6 (4)

Раніше  Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс поступились німкені Тетяні Марії та нідерландці Аранчі Рус у другому колі US Open.

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