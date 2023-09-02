Кіченок з Остапенко вибули з парного турніру US Open

Українка у парному розряді програла дуету Еліна Аванесян / Камілла Рахімова

Джерело - Чемпіон.

Українка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко поступились тандему Еліна Аванесян / Камілла Рахімова у другому колі парного US Open.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (4).

Кіченок та Остапенко двічі подали навиліт, допустили 8 подвійних помилок та використали 1 з 5 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, Парний розряд

Призовий фонд - $65,000,020

Друге коло, 02 вересня

Еліна Аванесян / Камілла Рахімова - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 6:4, 7:6 (4)

Раніше Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс поступились німкені Тетяні Марії та нідерландці Аранчі Рус у другому колі US Open.

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