Кіченок поступились у другому колі парного US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс поступились німкені Тетяні Марії та нідерландці Аранчі Рус у другому колі US Open.
Матч тривав 2 години 26 хвилин. Українка й американка 1 раз подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 4 з 17 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 01 вересня
Тетяна Марія/ Аранча Рус (Німеччина/ Нідерланди) - Надія Кіченок/ Даніель Коллінс (Україна/ США) 6:4, 3:6, 7:5
Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.
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