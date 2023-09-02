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Кіченок поступились у другому колі парного US Open

Кіченок покинула парний турнір
Сьогодні 08:52 220 0
Кіченок поступились у другому колі парного US Open
#Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Надія Кіченок та американка Даніель Коллінс поступились німкені Тетяні Марії та нідерландці Аранчі Рус у другому колі US Open.

Матч тривав 2 години 26 хвилин. Українка й американка 1 раз подали навиліт, допустили 1 подвійну помилку та реалізували 4 з 17 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард, Парний розряд
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 01 вересня

Тетяна Марія/ Аранча Рус (Німеччина/ Нідерланди) - Надія Кіченок/ Даніель Коллінс (Україна/ США) 6:4, 3:6, 7:5

Напередодні Світоліна у важкому матчі обіграла росіянку Павлюченкову.

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