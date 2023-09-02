2 вересня Світоліна зіграє проти третьої ракетки світу на головному корті US Open

Джерело - Чемпіон.

2 вересня, у шостий змагальний день Відкритої першості США (US Open), на корти вийде остання представниця України на турнірі.

У третьому колі Еліна Світоліна зіграє проти американки Джессіки Пегули.

Розклад матчів українських тенісисток на 2 вересня

21:00. Еліна Світоліна (26) - Джессіка Пегула (3), корт Артура Еша, другий запуск після матчу Карлос Алькарас - Даніель Еванс.

Очні зустрічі - 0:4.

Час - орієнтовний (київський)

Нагадаємо, Світоліна в другому колі перемогла представницю росії Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем розібралася з румункою Тіг (6:3, 6:1).

Світоліна - Пегула: де дивитися онлайн матч 3-го кола US Open