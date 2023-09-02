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Букмекери назвали фаворита матчу Світоліна - Пегула

Сьогодні 01:02 675 0
Букмекери назвали фаворита матчу Світоліна - Пегула
#US Open, #Еліна Світоліна, #Джессіка Пегула

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кола US Open-2023 між Еліною Світоліною та Джессікою Пегулою фавориткою є американська тенісистка.

Коефіцієнт на перемогу Пегули - 1,32. Перемога Світоліної - 3,5. Також на думку букмекерів, американка забере матч у двох сетах (1,88).

Матч відбудеться 2 вересня та розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом другим запуском на корті Артура Еша.

Українка в другому колі перемогла представницю росії Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), а Пегула без проблем розібралася з румункою Тіг (6:3, 6:1).

В очних зустрічах - 3:1 на користь американки.

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