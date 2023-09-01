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Світоліна - Павлюченкова: огляд матчу US Open

Українка здобула вольову перемогу
Сьогодні 09:58 299 0
Світоліна - Павлюченкова: огляд матчу US Open
Фото: Getty Images
#US Open, #Анастасія Павлюченкова, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (26) здобула вольову перемогу над росіянкою Анастасією Павлюченковою (98) у другому колі US Open-2023.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Друге коло, 31 серпня

Еліна Світоліна (Україна) - Анастасія Павлюченкова (країна терорист) 5:7, 6:4, 6:4

У наступному коли українка зіграє з 3-ю ракеткою світу Джессікою Пегулою. Матч відбудеться 2 вересня, орієнтовно о 18:00 за київським часом.

У першому колі Світоліна здолала Анну-Лену Фрідзам.

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