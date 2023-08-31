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Костюк найближчим часом не планує грати за збірну України

Марта Костюк прокоментувала виступи за збірну України
Сьогодні 18:28 216 0
Костюк найближчим часом не планує грати за збірну України
Фото - Getty Images
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк найближчим часом не планує виступати за збірну України, проте націлена на Олімпіаду-2024.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Мої плани на кінець сезону – зіграти Сан-Дієго, Гвадалахару, Японію та Китай. Дивитимуся за результатами, якщо я десь виступлю дуже добре, то можливо, якийсь тиждень пропущу, але поки план завершити сезон у Китаї.

Через ситуацію з ФТУ за збірну цього року грати не планую і, швидше за все, наступного року теж не буду. Олімпіада? Наскільки я знаю, то норматив для виступів там я виконала і, звичайно, вона є в моїх планах наступного року", – сказала Костюк.

Раніше Костюк поступилась Рибакіній на старті US Open.

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