Світоліна: У перші дні війни було дуже важко зберігати здоровий глузд

Світоліна розповіла про перші дні повномасштабного вторгнення

Перша ракетка України Еліна Світоліна була в стресі у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це вона розповіла порталу The New Yourk Times.

"Я була у величезному стресі через усе - через бабусю, через батьків. Було дуже важко зберігати здоровий глузд", - розповіла Еліна.

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Тенісистці вдалося вмовити своїх батьків виїхати в Польщу, але 86-річна бабуся Еліни вирішила залишитися в Одесі, бо не хотіла залишати напризволяще свого кота.

Під час візиту в Україну в лютому цього року Світоліна навістила свою бабусю.

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