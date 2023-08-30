Цуренко - про російських тенісистів: Для мене всі ці люди більше не існують

Джерело - Чемпіон.
Для українки Лесі Цуренко (46) більше не існує російських тенісисток.
Про це вона розповіла порталу New York Times.
"Це мене дуже напружує. Ти йдеш, а люди просто відвертають від тебе голову. Для мене всі ці люди більше не існують. Ви дивитесь на оточення цих людей, які ніколи вам нічого щодо цього не казали, і дивуєтеся. Можливо, вони думають так само. Можливо, вони підтримують. Слід вважати, що так", - сказала Цуренко.
Нагадаємо, Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open.
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