Цуренко - про російських тенісистів: Для мене всі ці люди більше не існують

Для українки Лесі Цуренко (46) більше не існує російських тенісисток.

Про це вона розповіла порталу New York Times.

"Це мене дуже напружує. Ти йдеш, а люди просто відвертають від тебе голову. Для мене всі ці люди більше не існують. Ви дивитесь на оточення цих людей, які ніколи вам нічого щодо цього не казали, і дивуєтеся. Можливо, вони думають так само. Можливо, вони підтримують. Слід вважати, що так", - сказала Цуренко.