Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Бех-Романчук здобула медаль, чотири нагороди США
Сьогодні 00:42 2400 1
Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open
Сьогодні 08:09 107
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань на 26 серпня
Сьогодні 07:35 519
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 00:25 31292
Збірна України здобула ліцензію на Олімпіаду з художньої гімнастики у групових вправах
Вчора 22:45 452
Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку
Вчора 22:07 835
Україна здобула ліцензію на Олімпіаду-2024 у веслуванні
Вчора 21:55 288
Поєдинки Лапіна, Берінчика та інших: розклад андеркарду бою Усик - Дюбуа
Вчора 21:38 515
Тищенко завоював бронзу в суперспринті на чемпіонаті світу
Вчора 19:04 721
Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Вчора 18:18 3652
Прямі трансляції

Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.
Сьогодні 08:09 107 0
Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська, #Єлена-Габріела Рузе

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська (111) поступилась Єлені-Габріелі Русе із Румунії (166).у фіналі кваліфікації US Open.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:3.

Ястремська 5 разів подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, Фінал
26 серпня

Єлена-Габріела Русе (Румунія) - Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (5), 6:3

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дубуа: онлайн-трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу 3652
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 14925
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 10456
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 31292
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни 63080 6
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 19133
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20721
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117343
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130732
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21282 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29732
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 23121