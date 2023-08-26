Ястремська поступилась у фіналі кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Українка Даяна Ястремська (111) поступилась Єлені-Габріелі Русе із Румунії (166).у фіналі кваліфікації US Open.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6 (5), 6:3.
Ястремська 5 разів подала навиліт, допустила 9 подвійних помилок та використала 4 з 9 брейк-пойнтів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, Фінал
26 серпня
Кваліфікація, Фінал
26 серпня
Єлена-Габріела Русе (Румунія) - Даяна Ястремська (Україна) 7:6 (5), 6:3
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