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Снігур поступилась на старті кваліфікації US Open

Українка не змогла обіграти Юріко Лілі Міядзакі
Сьогодні 08:10 167 0
Снігур поступилась на старті кваліфікації US Open
Фото - Getty Images
#Дарина Снігур

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (125) поступилась Юріко Лілі Міядзакі (199) з Великої Британії у першому колі кваліфікації на US Open.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Снігур 1 раз подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
23 серпня

 Юріко Лілі Міядзакі (Велика Британія) - Дарина Снігур (Україна) 6:3, 6:2

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.

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