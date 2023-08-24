Снігур поступилась на старті кваліфікації US Open

Українка не змогла обіграти Юріко Лілі Міядзакі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дарина Снігур (125) поступилась Юріко Лілі Міядзакі (199) з Великої Британії у першому колі кваліфікації на US Open.

Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Снігур 1 раз подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовий фонд - $65,000,020

Кваліфікація, 1 коло

23 серпня

Юріко Лілі Міядзакі (Велика Британія) - Дарина Снігур (Україна) 6:3, 6:2

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.