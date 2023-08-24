Снігур поступилась на старті кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Дарина Снігур (125) поступилась Юріко Лілі Міядзакі (199) з Великої Британії у першому колі кваліфікації на US Open.
Матч тривав 1 годину 9 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Снігур 1 раз подавала навиліт і зробила 1 подвійну помилку.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
23 серпня
Кваліфікація, 1 коло
23 серпня
Юріко Лілі Міядзакі (Велика Британія) - Дарина Снігур (Україна) 6:3, 6:2
Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.