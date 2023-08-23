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Крутих поступився експ'ятій ракетці світу у першому колі кваліфікації US Open

У першому раунді відбору українець програв Кевіну Андерсону з ПАР
Сьогодні 08:39 210 0
Крутих поступився експ'ятій ракетці світу у першому колі кваліфікації US Open
#Крутих

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Олексій Крутих (219)  поступився Кевіну Андерсону з ПАР (656) у першому колі кваліфікації до US Open.

Матч тривав 1 годину 21 хвилину та завершився з рахунком 6:3, 7:5. 

Крутих 1 раз подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 0 з 3 брейк-пойнтів. 

Відзначимо, що Андерсон був фіналістом US Open 2017 та Вімблдону 2018, а піку кар'єри посідав 5-те місце в рейтингу ATP.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
23 серпня

Кевін Андерсон (ПАР) - Олексій Крутих (Україна) 6:3, 7:5

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.

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