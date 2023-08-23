Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (201) програла Селін Неф зі Швейцарії (161) на старті кваліфікації US Open.
Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:4. Українка двічі подавала навиліт і зробила 4 подвійні помилки.
Стародубцева дебютувала на турнірах Grand Slam.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня
Селін Неф (Швейцарія) - Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 6:4, 6:4
Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.