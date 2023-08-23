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Стародубцева поступилась на старті кваліфікації US Open

Юлія Стародубцева у трьох сетах поступилася Селін Неф
Сьогодні 08:08 221 0
Стародубцева поступилась на старті кваліфікації US Open

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (201) програла Селін Неф зі Швейцарії (161) на старті кваліфікації US Open.

Матч тривав 2 години 45 хвилин та завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:4. Українка двічі подавала навиліт і зробила 4 подвійні помилки.

Стародубцева дебютувала на турнірах Grand Slam.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США 
Хард
Призовий фонд - $65,000,020
Кваліфікація, 1 коло
22 серпня

Селін Неф (Швейцарія) - Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 6:4, 6:4

Раніше Ястремська здобула перемогу на старті кваліфікації.

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