Сестри Кіченок поступились на старті парного турніру WTA 250 у Клівленді

Українки не змогли вийти у наступне коло

Джерело - Чемпіон.

Людмила та Надія Кіченок поступились Барборі Крейчиковій і Катержині Синяковій з Чехії у першому колі парного турніру WTA 250 у Клівленді.

Матч тривав 1 годину і 44 хвилини/ Українки виконали 3 подачі навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 2/5 брейк-пойнтів.

Tennis in the Land - WTA 250

Клівленд, США

Хард

Призовий фонд: $271,363

Перше коло, 21 серпня

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) - Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 5:7, 6:3, 10-7

Раніше сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.