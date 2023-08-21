Сестри Кіченок поступились на старті парного турніру WTA 250 у Клівленді

Джерело - Чемпіон.
Людмила та Надія Кіченок поступились Барборі Крейчиковій і Катержині Синяковій з Чехії у першому колі парного турніру WTA 250 у Клівленді.
Матч тривав 1 годину і 44 хвилини/ Українки виконали 3 подачі навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 2/5 брейк-пойнтів.
Tennis in the Land - WTA 250
Клівленд, США
Хард
Призовий фонд: $271,363
Перше коло, 21 серпня
Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) - Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 5:7, 6:3, 10-7
Раніше сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.