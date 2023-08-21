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Сестри Кіченок поступились на старті парного турніру WTA 250 у Клівленді

Українки не змогли вийти у наступне коло
Сьогодні 10:10 147 0
Сестри Кіченок поступились на старті парного турніру WTA 250 у Клівленді
#Людмила Кіченок, #Надія Кіченок

Джерело - Чемпіон.

Людмила та Надія Кіченок поступились Барборі Крейчиковій і Катержині Синяковій з Чехії у першому колі парного турніру WTA 250 у Клівленді.

Матч тривав 1 годину і 44 хвилини/ Українки виконали 3 подачі навиліт, зробили 5 подвійних помилок і використали 2/5 брейк-пойнтів.

Tennis in the Land - WTA 250
Клівленд, США
Хард
Призовий фонд: $271,363
Перше коло, 21 серпня

Барбора Крейчикова/Катержина Синякова (Чехія) -  Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 5:7, 6:3, 10-7

Раніше сестри Кіченок поступились у півфіналі парного турніру WTA 500 у Вашингтоні.

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