US Open проведе благодійний матч на підтримку України

Джерело - US Open.
Організатори US Open проведуть благодійний матч на підтримку України.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Матч відбудеться 23 серпня.
Серед учасників - чинний чемпіон турніру і перша ракетка світу Карлос Алькарас, Еліна Світоліна, Френсіс Тіафу, Кріс Юбенкс, Джессіка Пегула, Маттео Берреттіні та Джон Макінрой.
Список учасників може змінюватись.
US Open відбуватиметься з 28 серпня до 10 вересня.
Нагадаємо, Заневська завершить кар’єру після US Open.
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