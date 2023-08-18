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US Open проведе благодійний матч на підтримку України

Матч відбудеться 23 серпня
Сьогодні 12:33 57 0
US Open проведе благодійний матч на підтримку України
#US Open, #Алькарас, #Еліна Світоліна

Джерело - US Open.

Організатори US Open проведуть благодійний матч на підтримку України.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Матч відбудеться 23 серпня.

Серед учасників - чинний чемпіон турніру і перша ракетка світу Карлос Алькарас, Еліна Світоліна, Френсіс Тіафу, Кріс Юбенкс, Джессіка Пегула, Маттео Берреттіні та Джон Макінрой.

Список учасників може змінюватись.

US Open відбуватиметься з 28 серпня до 10 вересня.

Нагадаємо, Заневська завершить кар’єру після US Open.

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