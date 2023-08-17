Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Людмила Кіченок вилетіла з парного турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко поступились Алісії Паркс та Тейлор Таунсенд у другому колі парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті, США.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:1.

Кіченок та Остапенко не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 3 подвійних помилок і використали 1 з 4 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннаті, США

Хард

Призовий фонд - $2 788 468

Друге коло, 17 серпня

Аліша Паркс/Тейлор Таунсенд (США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 7:6, 6:1

Раніше Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті.