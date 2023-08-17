Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко поступились Алісії Паркс та Тейлор Таунсенд у другому колі парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті, США.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:1.
Кіченок та Остапенко не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 3 подвійних помилок і використали 1 з 4 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд - $2 788 468
Друге коло, 17 серпня
Аліша Паркс/Тейлор Таунсенд (США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 7:6, 6:1
Раніше Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті.