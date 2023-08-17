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Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті

Людмила Кіченок вилетіла з парного турніру
Вчора 23:37 200 0
Кіченок поступилася у парному турнірі WTA 1000 у Цинциннаті
Фото - Getty Images
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко поступились Алісії Паркс та Тейлор Таунсенд у другому колі парного турніру WTA 1000 у Цинциннаті, США.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин та завершився з рахунком 7:6, 6:1.

Кіченок та Остапенко не виконали жодної подачі навиліт, припустилися 3 подвійних помилок і використали 1 з 4 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США 
Хард 
Призовий фонд -  $2 788 468 
Друге коло, 17 серпня

Аліша Паркс/Тейлор Таунсенд (США) - Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна/Латвія) 7:6, 6:1

Раніше Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті.

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