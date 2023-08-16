Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Ангеліна Калініна (28) поступилася представниці Тунісу Онс Жабер (5) у другому колі турніру WTA 1000 в Цинциннаті.
Матч тривав 2 години 44 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6 (2), 6:7 (2)
Українка 2 рази подавала навиліт, припустилася 13 подвійних помилок і реалізувала 6/12 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті (США)
Призовий фонд $2,788,468
Друге коло, 16 серпня
Онс Жабер (Туніс) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:7 (2), 7:6 (2)
Напередодні Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!