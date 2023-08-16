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Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті

У вирішальному сеті українка вела в рахунку 5:1, однак не змогла втримати перевагу.
Сьогодні 08:41 169 0
Калініна поступилася Жабер у 2-му колі турніру в Цинциннаті
#Ангеліна Калініна, #Жабер

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (28) поступилася представниці Тунісу Онс Жабер (5) у другому колі турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

Матч тривав 2 години 44 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 7:6 (2), 6:7 (2)

Українка 2 рази подавала навиліт, припустилася 13 подвійних помилок і реалізувала 6/12 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті (США) 
Призовий фонд $2,788,468
Друге коло, 16 серпня

Онс Жабер (Туніс) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:3, 6:7 (2), 7:6 (2)

Напередодні Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

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