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Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Марта Костюк не змогла вийти у друге коло турніру
Сьогодні 22:05 81 0
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Фото - Getty Images
#Марта Костюк, #Паоліні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (32) поступилась італійці Жасмін Паоліні (43) у першому колі турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.

Костюк 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки й використала 1 брейк-пойнт.

Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США 
Хард 
Призовий фонд – $ 2 788 468 доларів
Перше коло, 14 серпня

Жасмін Паоліні (Італія) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1

Раніше у кваліфікації поступилась Леся Цуренко.

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