Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (32) поступилась італійці Жасмін Паоліні (43) у першому колі турніру WTA 1000 в Цинциннаті.
Матч тривав 1 годину 3 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1.
Костюк 1 раз подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки й використала 1 брейк-пойнт.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд – $ 2 788 468 доларів
Перше коло, 14 серпня
Жасмін Паоліні (Італія) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 6:1
Раніше у кваліфікації поступилась Леся Цуренко.