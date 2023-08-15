Калініна переграла Лінь на старті турніру у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№28 WTA) перемогла Чжу Лінь із Китаю (№47 WTA) у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Українка здобула перемогу у двох партіях за 1 годину 38 хвилин.
У другому колі Ангеліна Калініна битиметься проти п'ятої сіяної Онс Жабер із Тунісу.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті (США)
Призовий фонд $2,788,468
Перше коло, 14 серпня
Ангеліна Калініна (Україна) - Чжу Лінь (Китай) 6:3, 7:5
Напередодні Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті.