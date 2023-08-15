Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті

В українки проблеми зі здоров'ям

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) знялася зі змагань турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У першому колі Світоліна мала протистояти Каролін Возняцькі з Данії (№632 WTA). Матч було скасовано за бажанням Світоліної.

Вона пішла на такий крок через проблеми зі здоров'ям, що виникли в неї після Вімблдонського турніру та турніру в Монреалі, який відбувся попереднього тижня. Світоліна зізналася, що вірить у свої сили і хоче повернутися в стрій здоровою, заради кращої гри на Відкритому чемпіонаті США.