Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (№28 WTA) знялася зі змагань турніру WTA 1000 у Цинциннаті.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У першому колі Світоліна мала протистояти Каролін Возняцькі з Данії (№632 WTA). Матч було скасовано за бажанням Світоліної.
Вона пішла на такий крок через проблеми зі здоров'ям, що виникли в неї після Вімблдонського турніру та турніру в Монреалі, який відбувся попереднього тижня. Світоліна зізналася, що вірить у свої сили і хоче повернутися в стрій здоровою, заради кращої гри на Відкритому чемпіонаті США.
Little update 🥺 pic.twitter.com/auRIRFI2E2— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) August 14, 2023