Цуренко поступилася на старті кваліфікації турніру в Цинциннаті

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився у трьох сетах

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (44) програла американці Тейлор Таунсенд (128) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 в Цинциннаті.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 6:4, 3:6.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA 1000

Цинциннаті, США

Хард

Призові - $8 800 000

Кваліфікація, Перше коло

Тейлор Таунсенд (США) - Леся Цуренко (Україна) 6:1, 4:6, 6:3

Раніше Цуренко знялася з турніру WTA 1000 у Монреалі.

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