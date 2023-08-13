Цуренко поступилася на старті кваліфікації турніру в Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (44) програла американці Тейлор Таунсенд (128) у першому колі кваліфікації турніру WTA 1000 в Цинциннаті.
Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 1:6, 6:4, 3:6.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 4 з 7 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призові - $8 800 000
Кваліфікація, Перше коло
Тейлор Таунсенд (США) - Леся Цуренко (Україна) 6:1, 4:6, 6:3
Раніше Цуренко знялася з турніру WTA 1000 у Монреалі.
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