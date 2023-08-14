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Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open

Українську тенісистку вважають явною фавориткою зустрічі
Сьогодні 10:55 4871 0
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open
#Каролін Возняцкі, #Еліна Світоліна, #Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти вівторка, 15 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті (США), проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.

Поєдинок почнеться не раніше 3:30 ночі за київським часом останнім запуском на центральному корті.

Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.

Коефіцієнти

  • Перемога Світоліної - 1.50
  • Перемога Возняцкі - 2.91

Дивіться пряму трансляцію на телеканалі Setanta Sports+.

Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.

Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).

Три українки заявлені в основній сітці представницького турніру в Цинциннаті

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