Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open

Джерело - Чемпіон.
У ніч проти вівторка, 15 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті (США), проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.
Поєдинок почнеться не раніше 3:30 ночі за київським часом останнім запуском на центральному корті.
Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.
Коефіцієнти
- Перемога Світоліної - 1.50
- Перемога Возняцкі - 2.91
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Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.
Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).
Три українки заявлені в основній сітці представницького турніру в Цинциннаті