Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open

Українську тенісистку вважають явною фавориткою зустрічі

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 14 серпня, Еліна Світоліна (26) зіграє в першому колі турніру категорії WTA 1000 Western & Southern Open, що пройде в американському Цинциннаті (США), проти експершої ракетки світу, данки Каролін Возняцкі.

Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

Букмекери віддають перевагу першій ракетці України.

Коефіцієнти

Перемога Світоліної - 1.50

Перемога Возняцкі - 2.91

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Для Возняцкі турнір у Цинциннаті стане другим після її повернення в тур. Данка пропустила понад три з половиною роки.

Рахунок в очних зустрічах - 4:1 на користь Світоліної. Востаннє тенісистки зустрічалися в листопаді 2018 року на Підсумковому турнірі. Світоліна перемогла в трьох сетах (5:7, 7:5, 6:3).

Три українки заявлені в основній сітці представницького турніру в Цинциннаті