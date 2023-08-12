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Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі
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Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі

Українка здобула четвертий титул WTA в кар'єрі
Сьогодні 18:28 167 0
Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі
Фото: Getty Images
#Міннен, #Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла Гріт Міннен (113) з Бельгії у фіналі турніру WTA 125 у Польщі.

Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився 2:6, 6:1, 6:3.

Ястремська виконала 3 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 6 з 14 брейк-поїнтів.

Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща 
Хард 
Призовий фонд – $115 000 
Фінал, 12 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Гріт Міннен (Бельгія) 2:6, 6:1, 6:3

Українка здобула четвертий титул WTA.

На шляху до фіналу Ястремська перемогла Зейнап Сонмез з Туреччиною.

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