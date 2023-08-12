Ястремська переграла Міннен та виграла турнір WTA 125 у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла Гріт Міннен (113) з Бельгії у фіналі турніру WTA 125 у Польщі.
Матч тривав 1 годину 55 хвилин і завершився 2:6, 6:1, 6:3.
Ястремська виконала 3 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок та реалізувала 6 з 14 брейк-поїнтів.
Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща
Хард
Призовий фонд – $115 000
Фінал, 12 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Гріт Міннен (Бельгія) 2:6, 6:1, 6:3
Українка здобула четвертий титул WTA.
На шляху до фіналу Ястремська перемогла Зейнап Сонмез з Туреччиною.
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