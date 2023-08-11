Ястремська вийшла у фінал турніру в Польщі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла Зейнеп Сонмез (193) з Туреччини у півфіналі турніру WTA 125 у Польщі.
Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився 7:6, 6:4.
Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 3 з 13 брейк-поїнтів.
Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща
Хард
Призовий фонд – $115 000
1/4 фіналу, 10 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Зейнап Сонмез (Турччина) 7:6, 6:4
Суперницею українки у фіналі стане Гріт Міннен з Бельгії (113).
На шляху до фіналу Ястремська перемогла Терезу Мартінцову з Чехії.
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