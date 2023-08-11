Ястремська вийшла у фінал турніру в Польщі

Матч тривав 1 годину 48 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла Зейнеп Сонмез (193) з Туреччини у півфіналі турніру WTA 125 у Польщі.

Матч тривав 1 годину 48 хвилин і завершився 7:6, 6:4.

Ястремська виконала 4 подачі навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та реалізувала 3 з 13 брейк-поїнтів.

Kozerki Open - WTA 125

Козеркі, Польща

Хард

Призовий фонд – $115 000

1/4 фіналу, 10 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Зейнап Сонмез (Турччина) 7:6, 6:4

Суперницею українки у фіналі стане Гріт Міннен з Бельгії (113).

На шляху до фіналу Ястремська перемогла Терезу Мартінцову з Чехії.

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