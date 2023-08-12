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Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Українська тенісистка поступилася у парному розряді
Сьогодні 08:37 208 0
Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 у Монреалі
Фото - Getty Images
#Людмила Кіченок, #Остапенко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок поступились австралійці Сторм Гантер та бельгійці Елізе Мертенс в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Кіченок і Остапенко жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 3 брейк-пойнтів.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
1/4 фіналу, 11 серпня

Сторм Гантер/Елізе Мертенс (Австралія/Бельгія) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:4, 6:4

Раніше Ястремська вийшла у фінал турніру в Польщі.

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