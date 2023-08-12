Кіченок поступилась у чвертьфіналі парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок поступились австралійці Сторм Гантер та бельгійці Елізе Мертенс в 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.
Матч тривав 1 годину 16 хвилин. Кіченок і Остапенко жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 2 з 3 брейк-пойнтів.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
1/4 фіналу, 11 серпня
Сторм Гантер/Елізе Мертенс (Австралія/Бельгія) - Людмила Кіченок/ Олена Остапенко (Україна/ Латвія) 6:4, 6:4
Раніше Ястремська вийшла у фінал турніру в Польщі.