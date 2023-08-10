Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла третю сіяну Терезу Мартінцову з Чехії (104) у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Польщі.
Матч тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 6:7 (3), 6:2, 6:0.
Ястремська жодного разу не подала навиліт та припустилася 6 подвійних помилок.
Суперницею українки у півфіналі буде Зейнеп Сонмез (193) із Туреччини.
Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща
Хард
Призовий фонд – $115 000
1/4 фіналу, 10 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Тереза Мартінцова (Чехія) 6:7 (3), 6:2, 6:0
Нагадаємо, у другому колі Ястремська перемогла Еміліану Аранго (169) з Колумбії.