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Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі

Ястремська побореться за вихід у фінал турніру
Сьогодні 15:42 132 0
Ястремська вийшла у півфінал турніру у Польщі
Фото - gettyimages
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) переграла третю сіяну Терезу Мартінцову з Чехії (104) у чвертьфіналі турніру WTA 125 у Польщі.

Матч тривав 2 години 15 хвилин та завершився з рахунком 6:7 (3), 6:2, 6:0.

Ястремська жодного разу не подала навиліт та припустилася 6 подвійних помилок.

Суперницею українки у півфіналі буде Зейнеп Сонмез (193) із Туреччини.

Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща 
Хард 
Призовий фонд – $115 000 
1/4 фіналу, 10 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Тереза Мартінцова (Чехія) 6:7 (3), 6:2, 6:0

Нагадаємо, у другому колі Ястремська перемогла Еміліану Аранго (169) з Колумбії.

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