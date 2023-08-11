Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Українсько-латвійська пара зіграє у чвертьфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко обіграли польку Магду Лінетт і американку Бернарду Перу в 1/8 фіналі колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Кіченок і Остапенко жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 4 з 12 брейк-пойнтів.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль, Канада

Хард

Призовий фонд - $2,788,468

1/8 фіналу, 11 серпня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Магда Лінетт/ Бернарда Пера (Польща/ США) 3:6, 6:2, 10:8

Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.