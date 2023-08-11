Кіченок вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко обіграли польку Магду Лінетт і американку Бернарду Перу в 1/8 фіналі колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.
Матч тривав 1 годину 28 хвилин. Кіченок і Остапенко жодного разу не подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та реалізували 4 з 12 брейк-пойнтів.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
1/8 фіналу, 11 серпня
Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Магда Лінетт/ Бернарда Пера (Польща/ США) 3:6, 6:2, 10:8
Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.