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Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Польщі

Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру
Сьогодні 08:08 243 0
Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Польщі
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла Еміліану Аранго (169) з Колумбії у другому колі турніру WTA 125 у Польщі.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Ястремська 1 раз подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща 
Хард 
Призовий фонд – $115 000 
Друге коло, 09 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Еміліана Аранго (Колумбія) 6:3, 6:2

Раніше Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі.

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