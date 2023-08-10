Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Польщі

Ястремська зіграє у чвертьфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла Еміліану Аранго (169) з Колумбії у другому колі турніру WTA 125 у Польщі.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Ястремська 1 раз подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.

Kozerki Open - WTA 125

Козеркі, Польща

Хард

Призовий фонд – $115 000

Друге коло, 09 серпня

Даяна Ястремська (Україна) - Еміліана Аранго (Колумбія) 6:3, 6:2

Раніше Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі.