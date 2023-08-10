Ястремська вийшла у чвертьфінал турніру у Польщі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (149) перемогла Еміліану Аранго (169) з Колумбії у другому колі турніру WTA 125 у Польщі.
Матч тривав 1 годину 15 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:2.
Ястремська 1 раз подала навиліт та припустилася 2 подвійних помилок.
Kozerki Open - WTA 125
Козеркі, Польща
Хард
Призовий фонд – $115 000
Друге коло, 09 серпня
Даяна Ястремська (Україна) - Еміліана Аранго (Колумбія) 6:3, 6:2
Раніше Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі.