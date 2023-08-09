Головне
Світоліна поступилася Коллінс на старті турніру у Монреалі
Вчора 19:38 1251
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
Сьогодні 08:26 360 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного
Сьогодні 08:00 300 1
Гол Кочергіна допоміг Ракуву перемогти Аріс: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 720
Чернуха здобула золоту медаль у потрійному стрибку на ЧЄ U-20
Вчора 22:42 672
Українець Кочергін швидким голом відкрив рахунок у важливому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Вчора 21:47 1000
Дніпро-1 відхилив дві пропозиції щодо Сватка
Вчора 20:11 910
Визначилися всі чвертьфіналісти жіночого чемпіонату світу
Вчора 17:25 625
Жіноча збірна України залишилася без головного тренера
Вчора 16:54 567
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Вчора 15:30 318725 3
Прямі трансляції

Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі

Українка не змогла вийти у наступне коло турніру
Сьогодні 08:26 360 1
Костюк поступилась у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк (34) поступилась представниці Китаю Чжен Цінь Вень (24) у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 2 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 1:6, 3:6.

Костюк п'ять разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль (Канада)
Призовий фонд $2,788,468
Перше коло, 8 серпня

 Чжен Цінь Вень (Китай) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 1:6, 3:6

Раніше турнір покинула Еліна Світоліна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 29388
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд 318725 3
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 5784
39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 39 років тому увесь світ побачив приголомшливий фініш на Олімпійському марафоні 33861
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 6830
Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки Харлан пояснила чому виставила шаблю проти росіянки 8181
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2728
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 86956 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7739 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 52089 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 152987 7
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 21463