Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк (34) поступилась представниці Китаю Чжен Цінь Вень (24) у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.
Матч тривав 2 години 10 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 1:6, 3:6.
Костюк п'ять разів подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 2 з 5 брейк-пойнтів.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль (Канада)
Призовий фонд $2,788,468
Перше коло, 8 серпня
Чжен Цінь Вень (Китай) - Марта Костюк (Україна) 6:2, 1:6, 3:6
Раніше турнір покинула Еліна Світоліна.