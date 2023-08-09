Кіченок вийшла у друге коло парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Українсько-латвійська пара виграла перший матч на турнірі WTA 1000 у Канаді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко обіграли канадську пару Ежені Бушар / Ребекка Маріно у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин та завершився з рахунком 6:7 (6), 6:4, 10:8. Кіченок та Остапчук тричі подали навиліт та допустили 8 подвійних помилок.

У другому раунді парного розряду Людмила Кіченок може зіграти проти своєї сестри Надії, яка виступає в парі з Алішею Паркс.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль, Канада

Хард

Призовий фонд - $2,788,468

Перше коло, 09 серпня

Людмила Кіченок / Олена Остапенко - Ежені Бушар / Ребекка Маріно 6:7 (6), 6:4, 10:8

Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.