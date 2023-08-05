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Пегула - Світоліна: огляд матчу турніру у Вашингтоні

Українка не змогла вийти у півфінал турніру
Сьогодні 08:32 521 0
Пегула - Світоліна: огляд матчу турніру у Вашингтоні
Фото: Getty Images
#Пегула, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українка Еліна Світоліна (27) поступилась американці Джессіці Пегулі (4) у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Вашингтоні, США.

Mubadala Citi DC Open - WTA 500
Вашингтон (США),  хард
Призовий фонд - $780,637
1/4 фіналу, 04 серпня

Джессіка Пегула - Еліна Світоліна 4:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, у першому колі поточного турніру Світоліна у двох сетах виграла в білоруски Вікторії Азаренки (7:6(2), 6:4), після чого здолала росіянку Дар'ю Касаткіну - 6:2, 6:2. 

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