Костюк вийшла у друге коло парного турніру WTA 1000 у Монреалі

Українсько-китайська пара виграла перший матч на турнірі WTA 1000 у Канаді

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк та китаянка Чжан Шуай обіграли Терезу Михалікову зі Словаччини та Сюй Іфань із Китаю у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 1 годину 17 хвилин та завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Костюк та Шуай 1 раз подали навиліт, допустили 4 подвійні помилки та використали 3 з 13 брейк-пойнтів.

Наступними суперницями українки та китаянки стануть другі сіяні Сторм Гантер (Австралія) та Елізе Мертенс (Бельгія).

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000

Монреаль, Канада

Хард

Призовий фонд - $2,788,468

Перше коло, 08 серпня

Марта Костюк/Чжан Шуай (Україна/Китай) - Тереза Михалікова/Сюй Іфань (Словаччина/Китай) 6:3, 6:4

Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.