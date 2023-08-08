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Калініна поступилась Стівенс на старті турніру у Монреалі

Ангеліна Калініна невдало виступила в одиночному розряді на турнірі WTA 1000 у Монреалі.
Сьогодні 08:08 233 0
Калініна поступилась Стівенс на старті турніру у Монреалі
Фото - Getty Images
#Ангеліна Калініна

Джерело - Чемпіон.

Українка Ангеліна Калініна (28) поступилась американці Слоун Стівенс (40) у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.

Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (2).

Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.

Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Перше коло, 08 серпня

Слоун Стівенс (США) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 7:6 (2)

Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.

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