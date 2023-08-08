Калініна поступилась Стівенс на старті турніру у Монреалі

Джерело - Чемпіон.
Українка Ангеліна Калініна (28) поступилась американці Слоун Стівенс (40) у першому колі турніру WTA 1000 у Монреалі, Канада.
Матч тривав 1 годину 53 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 7:6 (2).
Калініна жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та використала 6 з 9 брейк-пойнтів.
Omnium National Bank Open presented by Rogers - WTA 1000
Монреаль, Канада
Хард
Призовий фонд - $2,788,468
Перше коло, 08 серпня
Слоун Стівенс (США) - Ангеліна Калініна (Україна) 6:4, 7:6 (2)
Раніше Цуренко подолала кваліфікацію турніру у Монреалі.