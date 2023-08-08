Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула, яка випередила Олену Рибакіну та повернулась у топ-3.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на одну позицію - 26. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

На два рядки піднялась Марта Костюк, яка оновила особисте досягнення (32). У топ-200 уперше пробилася Юлія Стародубцева.

Рейтинг WTA

(оновлено 08 серпня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9490 2 (2) Арина Соболенко 8746 3 (4) Джессіка Пегула (США) 5480 4 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465 5 (5) Он Жабер (Туніс) 4747 6 (6) Каролін Гарсія (Франція) 4685 7 (7) Корі Гауфф (США) 3760 8 (9) Марія Саккарі (Греція) 3585 9 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341 10 (10) Маркета Вондроушова 3106 26 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1678 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1568 32 (34) Марта Костюк (Україна) 1345 44 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122 88 (98) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 783 127 (127) Дар'я Снігур (Україна) 590 149 (149) Даяна Ястремська (Україна) 500 195 (195) Катеріна Завацька (Україна) 366 200 (203) Юлія Стародубцева (Україна) 355

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