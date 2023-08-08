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Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 15:30 317864 3
Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та  американка Джессіка Пегула, яка випередила Олену Рибакіну та повернулась у топ-3.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на одну позицію - 26. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

На два рядки піднялась Марта Костюк, яка оновила особисте досягнення (32).  У топ-200 уперше пробилася Юлія Стародубцева.

 Рейтинг WTA

(оновлено 08 серпня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9490
2 (2) Арина Соболенко 8746
3 (4) Джессіка Пегула (США) 5480
4 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465
5 (5) Он Жабер (Туніс) 4747
6 (6) Каролін Гарсія (Франція) 4685
7 (7) Корі Гауфф (США) 3760
8 (9) Марія Саккарі (Греція) 3585
9 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341
10 (10) Маркета Вондроушова 3106
26 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1678
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1568
32 (34) Марта Костюк (Україна) 1345
44 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122
88 (98) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 783
127 (127) Дар'я Снігур (Україна) 590
149 (149) Даяна Ястремська (Україна) 500
195 (195) Катеріна Завацька (Україна) 366
200 (203) Юлія Стародубцева (Україна) 355

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