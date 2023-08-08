Рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та американка Джессіка Пегула, яка випередила Олену Рибакіну та повернулась у топ-3.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка піднялася на одну позицію - 26. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
На два рядки піднялась Марта Костюк, яка оновила особисте досягнення (32). У топ-200 уперше пробилася Юлія Стародубцева.
Рейтинг WTA
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|9490
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8746
|3 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5480
|4 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5465
|5 (5)
|Он Жабер (Туніс)
|4747
|6 (6)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4685
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3760
|8 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3585
|9 (8)
|Петра Квітова (Чехія)
|3341
|10 (10)
|Маркета Вондроушова
|3106
|26 (27)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1678
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1568
|32 (34)
|Марта Костюк (Україна)
|1345
|44 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1122
|88 (98)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|783
|127 (127)
|Дар'я Снігур (Україна)
|590
|149 (149)
|Даяна Ястремська (Україна)
|500
|195 (195)
|Катеріна Завацька (Україна)
|366
|200 (203)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|355
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