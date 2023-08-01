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Воррен: Впевнений у перемозі Дюбуа над Усиком

Френк Форрен прокоментував бій Усик - Дюбуа
Сьогодні 23:40 163 0
Воррен: Впевнений у перемозі Дюбуа над Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Френк Воррен, #Даніель Дюбуа

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може програти британцю Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер Френк Форрен.

"Я впевнений у перемозі Дюбуа, бо вірю у свого хлопця. Усик – дуже, дуже гарний боєць. Він чудовий важкоатлет. Хлопець зробив усе, що від нього чекали. Але я дивлюся не лише останні бої бійців.

Коли Усик бився з Дереком Чісорою, то нічого не міг зробити, доки Чісора не скінчився ближче до кінця бою. Усик вимотав його тоді. Спочатку він нічого не міг зробити.

Я згадую перший бій проти Джошуа, Ентоні тоді не був готовий до такого темпу. Джошуа виступив трохи краще у другому поєдинку, але все одно не бив так, як мав.

З останнього бою ми можемо зрозуміти, що Джошуа вже не той боєць, яким колись був", – сказав Воррен.

Бій Усика та Дюбуа відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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