Воррен: Впевнений у перемозі Дюбуа над Усиком

Чемпіон WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) може програти британцю Даніелю Дюбуа (19-1, 18 КО).

Про це розповів промоутер Френк Форрен.

"Я впевнений у перемозі Дюбуа, бо вірю у свого хлопця. Усик – дуже, дуже гарний боєць. Він чудовий важкоатлет. Хлопець зробив усе, що від нього чекали. Але я дивлюся не лише останні бої бійців.

Коли Усик бився з Дереком Чісорою, то нічого не міг зробити, доки Чісора не скінчився ближче до кінця бою. Усик вимотав його тоді. Спочатку він нічого не міг зробити.

Я згадую перший бій проти Джошуа, Ентоні тоді не був готовий до такого темпу. Джошуа виступив трохи краще у другому поєдинку, але все одно не бив так, як мав.

З останнього бою ми можемо зрозуміти, що Джошуа вже не той боєць, яким колись був", – сказав Воррен.