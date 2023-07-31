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Світоліна: Перед матчем з Азаренко у Вашингтоні оголосять, що не буде рукостискання

Еліна Світоліна прокоментувала зустріч з Вікторією Азаренко
Сьогодні 19:55 1202 1
Світоліна: Перед матчем з Азаренко у Вашингтоні оголосять, що не буде рукостискання
Фото - Getty Images
#Азаренко, #Еліна Світоліна

Джерело - tribuna.com.

WTA прийняла рішення щодо рукостискань між українськими та білоруськими тенісистками.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Після нашого матчу на Вімблдоні WTA, як ви знаєте, виступила із заявою, що не буде рукостискань між українськими, російськими та білоруськими гравцями.

Також вчора я спілкувалася зі Стівом Саймоном. Він сказав мені, що вони оголосять перед нашим матчем, що не буде рукостискання. Так що задоволена цим", - сказала Світоліна.

Матч Світоліна - Азаренко відбудеться в ніч на 1 серпня.

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