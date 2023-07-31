WTA прийняла рішення щодо рукостискань між українськими та білоруськими тенісистками.

Про це розповіла перша ракетка України Еліна Світоліна.

"Після нашого матчу на Вімблдоні WTA, як ви знаєте, виступила із заявою, що не буде рукостискань між українськими, російськими та білоруськими гравцями.

Також вчора я спілкувалася зі Стівом Саймоном. Він сказав мені, що вони оголосять перед нашим матчем, що не буде рукостискання. Так що задоволена цим", - сказала Світоліна.