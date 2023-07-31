Байндл переграла Ястремську на старті турніру WTA 250 у Чехії

Байндл вийшла у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Катерина Байндл (77) та Даяна Ястремська (145) зустрілися в першому колі турніру WTA 250 у Чехії.

Перемогу у трьохсетовому матчі здобула Байндл - 6:4, 2:6, 6:2. Матч тривав 2 години і 10 хвилин.

Катерина у другому колі зустрінеться з найсильнішою у матчі Хізер Вотсон - Юлі Німаєр.

Livesport Prague Open - WTA 250

Прага, Чехія

Хард

Призовий фонд: $259,303

Перше коло, 31 липня

Катерина Байндл (Україна) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 2:6, 6:2

Раніше Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії.