Байндл переграла Ястремську на старті турніру WTA 250 у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Українські тенісистки Катерина Байндл (77) та Даяна Ястремська (145) зустрілися в першому колі турніру WTA 250 у Чехії.
Перемогу у трьохсетовому матчі здобула Байндл - 6:4, 2:6, 6:2. Матч тривав 2 години і 10 хвилин.
Катерина у другому колі зустрінеться з найсильнішою у матчі Хізер Вотсон - Юлі Німаєр.
Livesport Prague Open - WTA 250
Прага, Чехія
Хард
Призовий фонд: $259,303
Перше коло, 31 липня
Катерина Байндл (Україна) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 2:6, 6:2
Раніше Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії.