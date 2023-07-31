Головне
Світоліна - Азаренка: прогноз букмекерів на матч першого кола Вашингтон WTA 500
Сьогодні 19:02 1694
Збірна Японії розгромила Іспанію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 15:47 472
Харциз вийде в ринг перед боєм Усик - Дюбуа
Сьогодні 15:41 234
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі
Сьогодні 15:25 75403
Шахтар оголосив про підписання Егіналду
Сьогодні 15:17 453
На війні з росією загинув чемпіон України з фрі-файту Світличний
Сьогодні 15:00 512
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді
Сьогодні 14:15 104470 4
2 роки тому Світоліна завдяки неймовірній волі "вигризла" бронзову медаль Олімпійських ігор
Сьогодні 13:41 648
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції
Сьогодні 12:58 64372
Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України
Сьогодні 12:14 316122 3
Прямі трансляції

Байндл переграла Ястремську на старті турніру WTA 250 у Чехії

Байндл вийшла у друге коло турніру
Сьогодні 19:25 276 0
Байндл переграла Ястремську на старті турніру WTA 250 у Чехії
Фото - Getty Images
#Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українські тенісистки Катерина Байндл (77) та Даяна Ястремська (145) зустрілися в першому колі турніру WTA 250 у Чехії.

Перемогу у трьохсетовому матчі здобула Байндл - 6:4, 2:6, 6:2. Матч тривав 2 години і 10 хвилин.

Катерина у другому колі зустрінеться з найсильнішою у матчі Хізер Вотсон - Юлі Німаєр.

Livesport Prague Open - WTA 250
Прага, Чехія
Хард
Призовий фонд: $259,303
Перше коло, 31 липня

Катерина Байндл (Україна) - Даяна Ястремська (Україна)  6:4, 2:6, 6:2

Раніше Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 75403
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 10191
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 18495
Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України 316122 3
Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції Рейтинг ATP: Сачко піднявся на 32 позиції 64372
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 104470 4
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 23255
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 47577
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 115967
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 49272
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16860 3
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 37969 1