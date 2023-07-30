Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії

У фіналі кваліфікації українка обіграла Райну

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено вийшла до основної сітки турніру WTA 250 у чеській Празі.

У фіналі кваліфікації українка знищила Анкіту Райну з Індії. Обидві партії українка виграла всуху. За весь матч Даяна реалізувала 6 із 9 брейк-пойнтів.

На турнірі у Празі беруть участь інші українські тенісистки. Катаріна Завацька програла у кваліфікації. Катерина Байндль виступить в основній сітці.

WTA 250. Прага, Чехія.

Кваліфікація, фінал

30 липня

Даяна Ястремська (Україна, 5) - Анкіта Райна (Індія, 10) 6:0, 6:0