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Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії

У фіналі кваліфікації українка обіграла Райну
Сьогодні 17:40 227 0
Ястремська вийшла до основної сітки турніру у Чехії
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська впевнено вийшла до основної сітки турніру WTA 250 у чеській Празі.

У фіналі кваліфікації українка знищила Анкіту Райну з Індії. Обидві партії українка виграла всуху. За весь матч Даяна реалізувала 6 із 9 брейк-пойнтів.

На турнірі у Празі беруть участь інші українські тенісистки. Катаріна Завацька програла у кваліфікації. Катерина Байндль виступить в основній сітці.

WTA 250. Прага, Чехія. 
Кваліфікація, фінал
30 липня

Даяна Ястремська (Україна, 5) - Анкіта Райна (Індія, 10) 6:0, 6:0

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