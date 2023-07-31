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Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України

Оновлений рейтинг WTA
Сьогодні 12:14 315579 3
Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України
Фото - gettyimages
#WTA, #Ангеліна Калініна, #Катерина Бондаренко, #Дарина Снігур, #Катаріна Завацька, #Марта Костюк, #Еліна Світоліна, #Леся Цуренко, #Даяна Ястремська, #Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк зберегла свою 34-у, яка стала для неї рекордом минулого тижня.

 Рейтинг WTA

(оновлено 31 липня 2023 року)

1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9490
2 (2) Арина Соболенко 8845
3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465
4 (4) Джессіка Пегула (США) 5395
5 (6) Он Жабер (Туніс) 4846
6 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4685
7 (7) Корі Гауфф (США) 3390
8 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341
9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3310
10 (10) Маркета Вондроушова

3106
27 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1578
28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1567
34 (34) Марта Костюк (Україна) 1300
46 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122
98 (77) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 728
127 (128) Дар'я Снігур (Україна)

590
149 (145) Даяна Ястремська (Україна) 497
195 (193) Катеріна Завацька (Україна) 366
203 (260) Юлія Стародубцева (Україна) 355

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