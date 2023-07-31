Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.

Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.

Марта Костюк зберегла свою 34-у, яка стала для неї рекордом минулого тижня.

Рейтинг WTA

(оновлено 31 липня 2023 року)





1 (1) Іга Свьонтек (Польща) 9490 2 (2) Арина Соболенко 8845 3 (3) Олена Рибакіна (Казахстан) 5465 4 (4) Джессіка Пегула (США) 5395 5 (6) Он Жабер (Туніс) 4846 6 (5) Каролін Гарсія (Франція) 4685 7 (7) Корі Гауфф (США) 3390 8 (8) Петра Квітова (Чехія) 3341 9 (9) Марія Саккарі (Греція) 3310 10 (10) Маркета Вондроушова 3106 27 (27) Еліна Світоліна (Україна) 1578 28 (28) Ангеліна Калініна (Україна) 1567 34 (34) Марта Костюк (Україна) 1300 46 (46) Леся Цуренко (Україна) 1122 98 (77) Катерина Байндл (Козлова) (Україна) 728 127 (128) Дар'я Снігур (Україна) 590 149 (145) Даяна Ястремська (Україна) 497 195 (193) Катеріна Завацька (Україна) 366 203 (260) Юлія Стародубцева (Україна) 355

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