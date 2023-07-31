Рейтинг WTA: Світоліна - перша ракетка України

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідирує в ньому чемпіонка Ролан Гаррос полька Іга Свьонтек. У першій трійці також Аріна Соболенко та казашка Олена Рибакіна.
Лідеркою рейтингу серед українок є Еліна Світоліна, яка продовжує займати 27 місце. Одразу за нею йде Ангеліна Калініна - 28.
Марта Костюк зберегла свою 34-у, яка стала для неї рекордом минулого тижня.
Рейтинг WTA
(оновлено 31 липня 2023 року)
|1 (1)
|Іга Свьонтек (Польща)
|9490
|2 (2)
|Арина Соболенко
|8845
|3 (3)
|Олена Рибакіна (Казахстан)
|5465
|4 (4)
|Джессіка Пегула (США)
|5395
|5 (6)
|Он Жабер (Туніс)
|4846
|6 (5)
|Каролін Гарсія (Франція)
|4685
|7 (7)
|Корі Гауфф (США)
|3390
|8 (8)
|Петра Квітова (Чехія)
|3341
|9 (9)
|Марія Саккарі (Греція)
|3310
|10 (10)
|Маркета Вондроушова
|
3106
|27 (27)
|Еліна Світоліна (Україна)
|1578
|28 (28)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1567
|34 (34)
|Марта Костюк (Україна)
|1300
|46 (46)
|Леся Цуренко (Україна)
|1122
|98 (77)
|Катерина Байндл (Козлова) (Україна)
|728
|127 (128)
|Дар'я Снігур (Україна)
|
590
|149 (145)
|Даяна Ястремська (Україна)
|497
|195 (193)
|Катеріна Завацька (Україна)
|366
|203 (260)
|Юлія Стародубцева (Україна)
|355
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!