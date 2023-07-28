Світоліна зіграє з Азаренко на старті турніру у Вашингтоні

Джерело - WTA.
Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 500 у Вашингтоні.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
Еліна Світоліна (27) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко (19).
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Ангеліна Калініна (28) у першому колі зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (1055).
Марта Костюк (34) зіграє проти Б'янки Андреєску (44) з Канади.
Турнір відбудеться з 31 липня до 6 серпня.
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