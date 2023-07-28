Головне
Харлан кваліфікувалася на Олімпіаду-2024 рішенням МОК
Сьогодні 18:48 906
Полісся переграло Верес у дебютному матчі в УПЛ
Сьогодні 21:35 416
Ювентус - виключений з Ліги конференцій
Сьогодні 20:47 476
FIE призупинила дискваліфікацію Харлан
Сьогодні 20:33 1211
НОК України звернувся до Баха щодо дискваліфікації Харлан
Сьогодні 20:01 317
Ферстаппен виграв кваліфікацію у Бельгії, але стартуватиме з 6 місця
Сьогодні 19:30 276
Карпати перемогли Хуст, Лівий берег розгромив Гірник-Спорт: результати матчів 1 туру Першої ліги
Сьогодні 19:15 720
Оболонь та Колос розписали мирову в першому матчі УПЛ сезону 2023/2024
Сьогодні 18:57 315
Збірна України вийшла до півфіналу Кубку претендентів
Сьогодні 17:44 499
Збірна Англії здолала Данію: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 16:07 875
Прямі трансляції

Світоліна зіграє з Азаренко на старті турніру у Вашингтоні

Турнір відбудеться з 31 липня до 6 серпня
Сьогодні 23:16 258 0
Світоліна зіграє з Азаренко на старті турніру у Вашингтоні

Джерело - WTA.

Відбулося жеребкування основної сітки турніру WTA 500 у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Еліна Світоліна (27) зіграє проти білоруски Вікторії Азаренко (19).

  Світоліна: Війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня

Ангеліна Калініна (28) у першому колі зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (1055).

Марта Костюк (34) зіграє проти Б'янки Андреєску (44) з Канади.

Турнір відбудеться з 31 липня до 6 серпня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів 3656
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів 3104
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів 5372
Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ Верес - Полісся: де дивитися матч УПЛ 4980
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 15267
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 9357
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 80098 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20261 1
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 304485 6
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 11959
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16216 6
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 25113