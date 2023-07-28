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Світоліна: Війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня

Українська тенісистка нагадала про війну, яка продовжується щодня
Сьогодні 17:23 139 0
Світоліна: Війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня
#Еліна Світоліна

Джерело - Голос Америки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна (27) знову нагадала про війну під час виступу в аналітичному центрі Atlantic Council у Вашингтоні.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Раніше, до війни я розповідала про красу України, про українську їжу, яку я так люблю. А зараз мова йде про ці жахливі речі, які відбуваються з нашими людьми, з дітьми та з нашими містами, які знищуються. Люди повинні розуміти, що війна триває, ми повинні нагадувати, що нам потрібна допомога щодня, тому я намагаюся використовувати свій голос з такою метою.

  Світоліна: Це дуже очевидна річ - не тиснути руки росіянкам і білорускам

Ми просто намагаємося бути згуртованими і робити все, що в наших силах. Ми маємо позицію і вимагаємо поваги до неї. Ми повинні виграти війну на усіх рівнях. Це починається із медіа і закінчується нашими жінками і чоловіками, які борються на лінії фронту. Ми робимо все можливе, щоб дати їм цю силу підтримки, щоб вони мали силу продовжувати боротьбу і повертати території, які ми, на жаль, втратили", - сказала Світоліна.

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